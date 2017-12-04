Сотни псковичей приняли участие в пробежке с Олимпийской чемпионкой Натальей Антюх

Необычайно многолюдную пробежку наблюдали в эти выходные псковичи и гости города в областном центре. Одновременно несколько сотен человек дружной и организованной группой пробежали два километра по дорожкам Финского парка. Сплотила народные массы «в спортивном порыве» – Олимпийская чемпионка в беге на четыреста метров с барьерами – Наталья Антюх.
Она специально для этого приехала в Псков. По словам спортсменки – человек, вставший на путь высоких достижений в спорте, должен быть готов к самопожертвованию. Для участников спортивного праздника подготовили специальную развлекательную программу. Каждый гость мог не только опробовать всевозможные тренажеры, но и сдать нормы ГТО. Свои силы опробовала и Олимпийская чемпионка. Например, прыгнула с места на два метра пятнадцать сантиметров.
Кирилл Михайлов
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