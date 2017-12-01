Псковская область будет сотрудничать с с Ингушетией. Первые договорённости на форуме СМИ Северного Кавказа

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.12.2017 17:02

Сегодня второй день форума СМИ Северного Кавказа. Утром на него приехали почетные гости. Глава республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров. Из Пскова приехал врио губернатора Михаил Ведерников. Они осмотрели выставку СМИ Северного Кавказа, это и печатные издания и телевиденье соседних регионов. ВРИО губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал с Главой Республики Ингушетии соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

В ходе пленарного заседания разгорелась дискуссия по поводу определения, что такое СМИ в целом. Ведь не секрет, что сейчас традиционные СМИ делят аудиторию с соцсетями и блогерами, и влияние таких источников информации растет. Но вместе с этим растет и количество вбросов фейковых и лживых новостей. При этом привлечь таких авторов к ответственности практически невозможно. Для Северного Кавказа это очень острый вопрос, потому что фейки и вбросы и просто непрофессионально подготовленная информация может привести к этническим конфликтам и обострению ситуации. Поэтому участников форума, главы регионов призвали ответственно подходить к работе, делать объективные новости, проверять факты, нести ответственность за свою работу. Как подчеркнули спикеры, ситуация на Северном Кавказе с каждым годом улучшается. Становится больше позитивных инфоповодов, а следовательно имидж Северного Кавказа, благодаря работе СМИ и этому форуму, в частности, улучшается. Уже сейчас удалось переломить ситуацию с негативной повесткой в федеральных СМИ. А для региона это очень важно, поскольку это влияет на туристический и инвестиционный потенциал.

На форуме насчитывается более 600 участников. Это журналисты, пресс-службы и интернет-СМИ. Пять лет назад Михаил Ведерников стоял у истоков основания этого форума, поэтому он в своем вступительном слове поблагодарил организаторов за то что форум стал еще более масштабным и получил международный статус. Так же он анонсировал, что в следующем году в будет организован форум СМИ Псковской области, куда будут приглашены коллеги из Прибалтики.

Андрей Удалов