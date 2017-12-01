Предъявлено обвинение в халатности полицейскому, который не проверил сообщение о пропаже подростков, совершивших самоубийство в Стругах Красных

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.12.2017 16:37

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Установлено, что заместитель начальника отдела полиции номер один Вадим Андреев, получив заявление об исчезновении несовершеннолетнего, не организовал надлежащей проверки, сбора и изучения данных о личности и круге общения подростка.

Не привлёк к розыску школьника инспектора по делам несовершеннолетних. Халатные действия полицейского привели к тяжким последствиям. Напомним, в ноябре прошлого года несовершеннолетние проникли в дачный дом в Стругах Красных, завладели огнестрельным оружием и открыли стрельбу по сотрудникам полиции, после чего совершили самоубийство. Расследование по уголовному делу продолжается.

Татьяна Борисова