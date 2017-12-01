Предъявлено обвинение в халатности полицейскому, который не проверил сообщение о пропаже подростков, совершивших самоубийство в Стругах Красных

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Установлено, что заместитель начальника отдела полиции номер один Вадим Андреев, получив заявление об исчезновении несовершеннолетнего, не организовал надлежащей проверки, сбора и изучения данных о личности и круге общения подростка.
Не привлёк к розыску школьника инспектора по делам несовершеннолетних. Халатные действия полицейского привели к тяжким последствиям. Напомним, в ноябре прошлого года несовершеннолетние проникли в дачный дом в Стругах Красных, завладели огнестрельным оружием и открыли стрельбу по сотрудникам полиции, после чего совершили самоубийство. Расследование по уголовному делу продолжается.
Татьяна Борисова
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