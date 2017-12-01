logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Предъявлено обвинение в халатности полицейскому, который не проверил сообщение о пропаже подростков, совершивших самоубийство в Стругах Красных

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 01.12.2017 16:37

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Установлено, что заместитель начальника отдела полиции номер один Вадим Андреев, получив заявление об исчезновении несовершеннолетнего, не организовал надлежащей проверки, сбора и изучения данных о личности и круге общения подростка.

Не привлёк к розыску школьника инспектора по делам несовершеннолетних. Халатные действия полицейского привели к тяжким последствиям. Напомним, в ноябре прошлого года несовершеннолетние проникли в дачный дом в Стругах Красных, завладели огнестрельным оружием и открыли стрельбу по сотрудникам полиции, после чего совершили самоубийство. Расследование по уголовному делу продолжается.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк