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Псковские школьники присоединились к Всероссийской математической олимпиаде

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.12.2017 15:14

Сегодня во всех регионах страны стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по математике для младшеклассников "Зверики". В псковском Лицее экономики основ и предпринимательства номер десять свои знания проверили ученики третьего и четвёртого классов. Ребята выполняли интерактивные задания, построенные в игровой форме.

Углубленного изучения математики для участия в этой олимпиаде не требуется, при этом задачи тренируют внимание, логику, пространственное воображение детей. Отметим, математическая олимпиада "Зверики" организована на базе российской образовательной платформы "Учи.ру", которая позволяет ученикам всей страны изучать школьные предметы в интерактивной форме.

Ирина Коваленко

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