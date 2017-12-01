Программу Кирилла Радиона «В спорте» смотрите на телеканале «Россия 1» 2 декабря в 9:00

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.12.2017 15:10

Сегодня Всемирный день хоккея. В нашей стране к этому виду спорта отношение особое. Победы хоккейной сборной Советского Союза гремели на весь мир. До сих пор хоккей не теряет своей популярности. Как развивался этот спорт в нашей области, сколько времени требуется, чтобы встать на коньки, что влечёт мальчишек на ледовую арену и есть ли перспективы у псковского хоккея?

Об этом смотрите в программе Кирилла Радиона "В спорте" 2 декабря в 9:00.

Татьяна Борисова