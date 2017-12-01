Премьера нового российского фильма «Легенда о Коловрате» состоялась в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.12.2017 10:39

На большие экраны вышел российский боевик "Легенда о Коловрате". Он рассказывает о легендарном рязанском витязе Евпатии Коловрате. С первых кадров фильма зритель погружается в красивый и сказочный мир, где торжествуют честь, отвага и героизм. Картина создана при поддержке телеканала "Россия".

Светлана Константинова, Тигран Гаспарян