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Псковской бригаде спецназа ГРУ - 55 лет

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.12.2017 12:02

Пятьдесят пять лет со дня образования сегодня отмечает подразделение специального назначения Псковского гарнизона в Промежицах. На торжественном митинге собрались военнослужащие, представители духовенства, ветераны и школьники. Поздравил личный состав с юбилейной датой командир войсковой части 64044 Константин Бушуев.

В честь 55-летия подразделению была вручена икона Георгия Победоносца, святого покровителя доблести, отваги и любви к Отечеству. За добросовестное несение службы лучшим военнослужащим подразделения специального назначения были вручены почетные грамоты. Завершился митинг показательными выступлениями. Военнослужащие отработали выполнение задач по захвату боевиков и освобождению заложников.

Наталья Барарь

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