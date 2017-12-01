Псковской бригаде спецназа ГРУ - 55 лет

Пятьдесят пять лет со дня образования сегодня отмечает подразделение специального назначения Псковского гарнизона в Промежицах. На торжественном митинге собрались военнослужащие, представители духовенства, ветераны и школьники. Поздравил личный состав с юбилейной датой командир войсковой части 64044 Константин Бушуев.
В честь 55-летия подразделению была вручена икона Георгия Победоносца, святого покровителя доблести, отваги и любви к Отечеству. За добросовестное несение службы лучшим военнослужащим подразделения специального назначения были вручены почетные грамоты. Завершился митинг показательными выступлениями. Военнослужащие отработали выполнение задач по захвату боевиков и освобождению заложников.
Наталья Барарь
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