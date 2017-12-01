Специалисты со всей России приехали перенимать у псковичей опыт сопровождения семей с детьми-инвалидами

Как оказывать комплексную помощь семьям с детьми-инвалидами, на практике узнали социальные и медицинские работники. В Псков они приехали из нескольких регионов России. Сначала специалисты прошли дистанционное обучение и вот теперь приехали лично познакомиться с опытом Псковской области. Программа стажировки обширная. Гости посетили несколько социальных и медицинских учреждений региона.
Ирина Медвёдкина, Александр Калинин
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Декабрь 2017
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