Специалисты со всей России приехали перенимать у псковичей опыт сопровождения семей с детьми-инвалидами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.12.2017 12:00

Как оказывать комплексную помощь семьям с детьми-инвалидами, на практике узнали социальные и медицинские работники. В Псков они приехали из нескольких регионов России. Сначала специалисты прошли дистанционное обучение и вот теперь приехали лично познакомиться с опытом Псковской области. Программа стажировки обширная. Гости посетили несколько социальных и медицинских учреждений региона.

Ирина Медвёдкина, Александр Калинин