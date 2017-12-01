Фильм Бориса Шерстнева «Города русской Ганзы – Белозёрск» смотрите 2 декабря на телеканале «Россия 1» в 8:20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.12.2017 11:49

Завтра 2 декабря в субботнем эфире ГТРК «Псков» очередная серия из цикла "Города русской Ганзы". В этот раз речь пойдёт о Белозёрске. Это - один из древнейших городов России. Впервые он упоминается в восемьсот шестьдесят втором году. В тринадцатом веке это торговый и ремесленный центр.

Белозёрск называют город семи символов или семи чудес русского Севера. Например, площадь крепостного вала равна Московскому Кремлю. Только в этом городе изготавливают уникальные лодки с причудливыми названиями "Рюхо" и "Душегубка". И только здесь горожане торжественно открывают памятник "Рыбе". Белозёрск называют перекрёстком водных путей, который веками связывал Восток с Западом. Путешествие в старинный русский город вы можете совершить в субботу в нашем эфире. Не пропустите фильм Бориса Шерстнева "Города русской Ганзы - Белозёрск" завтра в 8:20

Борис Шерстнев