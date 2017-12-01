Олимпийская чемпионка в беге на четыреста метров с барьерами Наталья Антюх примет участие в акции «Пробежка с чемпионом»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.12.2017 10:17

Пробежка состоится завтра, известная спортсменка пробежит вместе с псковичами два километра по Финскому парку. Массовый забег стартует от Троицкого моста в полдень, к участию приглашаются все любители бега. А после состоится флешмоб и фотосессия, все участники "Пробежки с чемпионом» получат памятные подарки. Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке Администрации Псковской области.

Татьяна Борисова