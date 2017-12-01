Олимпийская чемпионка в беге на четыреста метров с барьерами Наталья Антюх примет участие в акции «Пробежка с чемпионом»

Пробежка состоится завтра, известная спортсменка пробежит вместе с псковичами два километра по Финскому парку. Массовый забег стартует от Троицкого моста в полдень, к участию приглашаются все любители бега. А после состоится флешмоб и фотосессия, все участники "Пробежки с чемпионом» получат памятные подарки. Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке Администрации Псковской области.
Татьяна Борисова
|
Декабрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31