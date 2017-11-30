Братья Дима и Артем из Псковской области станут героями программы «Когда все дома»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.11.2017 19:45

Дети из Псковской области станут героями телепрограммы "Когда все дома" на канале "Россия 1". Елена Кизякова, ведущая рубрики "У вас будет ребёнок", приехала в наш регион, чтобы познакомиться с двумя братьями - Димой и Артёмом. Елена уже несколько лет ездит по всей стране и создаёт видеопаспорта ребят из детских домов.

Виктория Писукова, Владимир Шагапов