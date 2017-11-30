logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Андрей Турчак провел сегодня в Пскове личный прием граждан в рамках региональной недели

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 30.11.2017 17:30

К исполняющему обязанности секретаря Генерального совета «Единой России» обратились с вопросами о нарушении санитарных условий в жилом доме Великих Лук, организации водоснабжения в деревни Гдовского района, паспортизации дорог в Псковском районе. На личном контроле Андрея Турчака был вопрос из "зеленой папки" президента о восстановлении права собственности на земельные участки в деревне Покрутище Псковского района.

Сегодня на прием пришли собственники земли - по итогам многочисленных судебных заседаний, Псковская природоохранная межрайонная прокуратура отказалась от иска, и производство по делу было прекращено.

Екатерина Давыдова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк