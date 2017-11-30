Андрей Турчак провел сегодня в Пскове личный прием граждан в рамках региональной недели

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.11.2017 17:30

К исполняющему обязанности секретаря Генерального совета «Единой России» обратились с вопросами о нарушении санитарных условий в жилом доме Великих Лук, организации водоснабжения в деревни Гдовского района, паспортизации дорог в Псковском районе. На личном контроле Андрея Турчака был вопрос из "зеленой папки" президента о восстановлении права собственности на земельные участки в деревне Покрутище Псковского района.

Сегодня на прием пришли собственники земли - по итогам многочисленных судебных заседаний, Псковская природоохранная межрайонная прокуратура отказалась от иска, и производство по делу было прекращено.

Екатерина Давыдова