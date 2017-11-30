Вопросы развития местного самоуправления обсудили участники форума Общероссийского Конгресса муниципальных образований

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.11.2017 16:27

Сегодня в Пскове прошёл форум Общероссийского Конгресса муниципальных образований Северо-Западного федерального округа. Участники обсудили вопросы развития местного самоуправления, вовлечение жителей в этот процесс, создание комфортной городской среды, а также поделились опытом работы.

Исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников отметил необходимость более широкого привлечения населения к решению вопросов на местах. Уникальным опытом работы в этом направлении поделился глава Великих Лук Николай Козловский. В прошлом году в южной столице зародилась новая форма взаимодействия с активными гражданами - институт общественных советников.

Ирина Коваленко