В Пскове состоялся ежегодный фестиваль здоровья «Наш выбор - жизнь»

В Пскове сегодня состоялся ежегодный региональный фестиваль здоровья – «Наш выбор – жизнь». Он посвящен профилактике распространения ВИЧ-инфекций. В фестивале приняли участие студенты Псковского политехнического колледжа, а также гости из других учебных заведений региона.
На семинарах представители Областного центра медицинской профилактики рассказали, что такое ВИЧ-инфекция и как ее можно избежать. По мнению специалистов, главное вести здоровый образ жизни. В завершении фестиваля участников ждал творческий конкурс. Студенческие команды в веселой, шуточной форме пропагандировали здоровый образ жизни. В танцах, песнях и стихах студенты рассказали о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Самой оригинальной в этом жанре оказалась команда Агротехнического колледжа. Ребята изобразили целую пародию на знаменитую программу Елены Малышевой «Здоровье». Где наглядно показали, как влияет никотин на легкие человека.
Наталья Барарь
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Ноябрь 2017
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