Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.11.2017 15:55

Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в работе форума Общероссийского Конгресса муниципальных образований, который проходит в четверг, 30 ноября в Пскове.

Михаил Ведерников назвал Общероссийский конгресс муниципальных образований — эффективным инструментом для взаимодействия органов местного самоуправления с органами госвласти для содействия в продвижении интересов муниципальных образований на федеральном уровне и важной площадкой для выработки комплексного подхода к развитию местного самоуправления и решению текущих проблем муниципалитетов. «Среди наиболее значимых остается вопрос обеспечения муниципалитетов необходимой финансовой и материальной базой. В то же время органы местного самоуправления должны искать дополнительные пути по увеличению собственных доходов и повышению качества оказываемых услуг», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Врио Губернатора уверен, что к решению вопросов на местах необходимо еще шире привлекать представителей общественности и инициативных граждан. В качестве примера он привел гранты, выделяемые Администрацией Псковской области в рамках конкурса на «Лучшее сельское и городское поселение». Первый конкурс состоялся в сентябре прошлого года и по его результатам 12 районов получили господдержку на общую сумму 14 млн рублей. «Планируем эту практику продолжить и в будущем году», — сказал Михаил Ведерников.

Также врио Губернатора наградил почетной грамотой Администрации региона председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Юрия Ильина и пожелал участниками форума успешной работы.

В работе форума принимают участие порядка 120 человек — представители советов муниципальных образований субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ. Также в числе приглашенных депутат Государственной Думы Александр Козловский. В повестке вопросы развития местного самоуправления и привлечения жителей в процесс управления городом, изучение опыта взаимодействия Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга с органами исполнительной и законодательной власти. Кроме того, в рамках форума прозвучат доклады о реализации проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Лучшее поселение Псковской области 2017» на территории Псковской области.

Общероссийский Конгресс муниципальных образований образован в 2006 году советами муниципальных образований субъектов РФ и объединяет все регионы страны. Его цель — организация сотрудничества муниципалитетов и их региональных советов, выражения и защиты муниципальных интересов в диалоге с органами федеральной власти и организации межмуниципального сотрудничества на международном уровне. Конгресс представляет интересы местного самоуправления на федеральном и международном уровнях, сотрудничает с общественными и научными организациями для улучшения качества жизни населения. На территории Псковской области расположены 2 городских округа (Псков и Великие Луки), 24 муниципальных района и 218 сельских и городских поселений.

