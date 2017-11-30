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Перспективы двустороннего сотрудничества обсудил Михаил Ведерников на встрече с делегацией посольства Австрии

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.11.2017 15:09

Состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Псковской областью и Австрией обсудил временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников с делегацией посольства Австрии в Москве, которая находится в регионе с официальным визитом.

Михаил Ведерников поприветствовал гостей на Псковской земле и отметил, что регион открыт для конструктивного взаимодействия. В силу своего приграничного положения одной из перспективных точек роста является развитие приграничного и международного сотрудничества. Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, площадкой для экономического сотрудничества, по мнению врио Губернатора, может стать особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино». «На сегодняшний день в ней уже зарегистрированы шесть резидентов, и один из них — финская лакокрасочная компания Nor-Maali — завтра официально запускает производство», — сказал врио Губернатора. В свою очередь советник посольства Рудольф Лукавски поблагодарил Михаила Ведерникова за прием и отметил, что цель визита делегации — познакомиться с инвестиционным потенциалом Псковской области и узнать о возможностях развития сотрудничества между России и Австрией. «Я думаю, что здесь есть прекрасные возможности для использования потенциала австрийского бизнеса, который может быть задействован в реализации совместных проектов», — отметил он.
Атташе по вопросам сельского хозяйства и защиты окружающей среды Посольства Карин Доппельбауер добавила, что одним из направлений взаимовыгодного сотрудничества может стать сельское хозяйство: молочное животноводство, рыбоводство.
В ответ врио Губернатора Михаил Ведерников предложил австрийским бизнесменам приехать в Псковскую область с бизнес-миссией, чтобы изучить инвестиционные возможности и условия, созданные для инвестора в регионе. Представители делегации выразили готовность донести всю информацию до австрийских бизнесменов и содействовать в организации ознакомительного визита.
Отметим, что партнерские связи между Псковской областью с Австрией существуют несколько лет. В 2011 году в Пскове при участии австрийского капитала был построен завод полиграфической продукции «Танн Невский», который стал первым в России производством австрийского холдинга. В этом году сотрудничество с австрийской компанией наладил Псковский хлебокомбинат. Внешнеторговый оборот между Псковской областью и Австрией за 9 месяцев этого года он вырос на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 13 млн долларов США.

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