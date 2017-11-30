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Сегодня состоится торжественное открытие первого завода в «Моглино»

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.11.2017 12:51

Сегодня состоится торжественное открытие завода первого резидента технопарка Моглино. Это финская лакокрасочная компания. На сегодняшний день особая экономическая зона Моглино занимает в России седьмое место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Список составили эксперты Минэкономразвития России. Сейчас у псковского технопарка шесть резидентов, и это не окончательный список.

Надежда Прыгина

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