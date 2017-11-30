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Сегодня Андрей Турчак проведёт приём граждан в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.11.2017 12:48

Сегодня в полдень Андрей Турчак проведёт приём граждан в Пскове. Исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» приедет в рамках недели приёмов, которую партийцы проводят по всей России.

По его оценке, на сегодняшний день региональные приёмные председателя партии зарекомендовали себя действенным механизмом по разрешению проблем и обратной связи с гражданами.

Надежда Прыгина

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