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Председателем Избирательной комиссии Псковской области станет Михаил Иванов

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.11.2017 12:39

ЦИК поддержал кандидатуру Михаила Иванова на должность председателя Избирательной комиссии Псковской области. Михаил Иванов имеет высшее юридическое образование по специальности правоведение. Уже четыре года замещает должность первого заместителя Управления по хозяйственному и транспортному обеспечению региональной администрации. Имеет большой опыт работы в областном избиркоме.

На должность председателя избирательной комиссии Михаила Иванова предложил врио губернатора Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Отмечу, что прежний председатель облизбиркома Николай Цветков сложил свои полномочия в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Псковской области.

Надежда Прыгина

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