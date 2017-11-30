Стали известны результаты независимой экспертизы асфальта в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.11.2017 12:32

Стали известны результаты испытаний проб асфальта на улицах Пскова. Проверку инициировала прокуратура Пскова по обращению депутата Госдумы Александра Васильева. По результатам, на Ольгинском и Советском мостах общая фактическая площадь нового покрытия оказалась меньше, чем заявлено в муниципальном контракте.

Кроме того, одна из проб не отвечает требованиям ГОСТа по зерновому составу. На улице Индустриальной, где также проходили дорожные работы, одна из трёх взятых проб также не соответствует требованиям по коэффициенту уплотнения. Проверку качества на этих и других объектах провели не случайно. Именно там было замечено, как дорожники укладывают асфальт в дождь и при низких температурах. Все результаты испытаний направлены в прокуратуру Пскова для принятия дальнейших решений.

Надежда Прыгина