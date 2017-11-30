logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Стали известны результаты независимой экспертизы асфальта в Пскове

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 30.11.2017 12:32

Стали известны результаты испытаний проб асфальта на улицах Пскова. Проверку инициировала прокуратура Пскова по обращению депутата Госдумы Александра Васильева. По результатам, на Ольгинском и Советском мостах общая фактическая площадь нового покрытия оказалась меньше, чем заявлено в муниципальном контракте.

Кроме того, одна из проб не отвечает требованиям ГОСТа по зерновому составу. На улице Индустриальной, где также проходили дорожные работы, одна из трёх взятых проб также не соответствует требованиям по коэффициенту уплотнения. Проверку качества на этих и других объектах провели не случайно. Именно там было замечено, как дорожники укладывают асфальт в дождь и при низких температурах. Все результаты испытаний направлены в прокуратуру Пскова для принятия дальнейших решений.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк