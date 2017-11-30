О профессии штукатура-маляра расскажем в программе «В чужом деле» 2 декабря в 8.45 на телеканале «Россия 1»

Одна из самых востребованных специальностей в нашем регионе - штукатур-маляр. Убедиться в этом можно, открыв газету объявлений или сайт службы занятости. Зарплату обещают от двадцати пяти тысяч рублей. Где можно научиться этому ремеслу и каковы последние тенденции в ремонте квартир, смотрите в программе «В чужом деле» в эту субботу в 8:45
Алина Чабан, Сергей Дьяков, Александр Калинин
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Ноябрь 2017
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