О профессии штукатура-маляра расскажем в программе «В чужом деле» 2 декабря в 8.45 на телеканале «Россия 1»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.11.2017 12:29

Одна из самых востребованных специальностей в нашем регионе - штукатур-маляр. Убедиться в этом можно, открыв газету объявлений или сайт службы занятости. Зарплату обещают от двадцати пяти тысяч рублей. Где можно научиться этому ремеслу и каковы последние тенденции в ремонте квартир, смотрите в программе «В чужом деле» в эту субботу в 8:45

Алина Чабан, Сергей Дьяков, Александр Калинин