Сегодня в прокат выходит фильм «Легенда о Коловрате»

Фильм "Легенда о Коловрате" выходит сегодня в прокат. Масштабная эпическая лента посвящена одному из самых драматичных событий российской истории - нашествию хана Батыя. Картина рассказывает о молодом витязе, который возглавил отряд защитников Рязани, осаждённой воинами Золотой Орды.
Отмечу, что фильм для проката закупили восемьдесят стран. Картина создана при поддержке телеканала "Россия".
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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