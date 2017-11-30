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Сегодня в прокат выходит фильм «Легенда о Коловрате»

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.11.2017 12:20

Фильм "Легенда о Коловрате" выходит сегодня в прокат. Масштабная эпическая лента посвящена одному из самых драматичных событий российской истории - нашествию хана Батыя. Картина рассказывает о молодом витязе, который возглавил отряд защитников Рязани, осаждённой воинами Золотой Орды.

Отмечу, что фильм для проката закупили восемьдесят стран. Картина создана при поддержке телеканала "Россия".

Надежда Прыгина

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