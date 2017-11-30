Более 700 школьников Псковской области - в рядах Юнармии

Более семисот школьников Псковской области вступили в ряды Юнармии. Всего в регионе действует шесть отрядов этого всероссийского военно-патриотического движения, два из них - в Невельском районе. Теперь без участия юнармейцев здесь не обходится ни одно мероприятие, посвящённое Великой Отечественной войне.
Виктория Писукова, Владимир Шагапов
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Ноябрь 2017
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