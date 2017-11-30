logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Более 700 школьников Псковской области - в рядах Юнармии

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 30.11.2017 12:17

Более семисот школьников Псковской области вступили в ряды Юнармии. Всего в регионе действует шесть отрядов этого всероссийского военно-патриотического движения, два из них - в Невельском районе. Теперь без участия юнармейцев здесь не обходится ни одно мероприятие, посвящённое Великой Отечественной войне.

Виктория Писукова, Владимир Шагапов

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк