Более 700 школьников Псковской области - в рядах Юнармии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.11.2017 12:17

Более семисот школьников Псковской области вступили в ряды Юнармии. Всего в регионе действует шесть отрядов этого всероссийского военно-патриотического движения, два из них - в Невельском районе. Теперь без участия юнармейцев здесь не обходится ни одно мероприятие, посвящённое Великой Отечественной войне.

Виктория Писукова, Владимир Шагапов