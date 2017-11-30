В преддверии первого дня зимы в Пскове выпал снег

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.11.2017 11:38

Снег пришёл в Псков накануне наступления календарной зимы. Как и обещали псковские синоптики, он начался поздним вечером в среду и к сегодняшнему утру припорошил всё вокруг. Надо сказать, к радости псковичей, которые с самого утра выкладывают в социальные сети фотографии заснеженного города.

К слову, по народному календарю сегодня наступил Григорий зимоуказатель. На Руси в этот день было принято кататься по свежему снегу. Считалось, чем дальше, тем суровей будет зима. Пока о наступлении по-настоящему крепких зимних морозов говорить не приходится. Дневные температуры ожидаются чуть повыше нуля. Возможен мокрый снег.

Надежда Прыгина