logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

В преддверии первого дня зимы в Пскове выпал снег

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 30.11.2017 11:38

Снег пришёл в Псков накануне наступления календарной зимы. Как и обещали псковские синоптики, он начался поздним вечером в среду и к сегодняшнему утру припорошил всё вокруг. Надо сказать, к радости псковичей, которые с самого утра выкладывают в социальные сети фотографии заснеженного города.

К слову, по народному календарю сегодня наступил Григорий зимоуказатель. На Руси в этот день было принято кататься по свежему снегу. Считалось, чем дальше, тем суровей будет зима. Пока о наступлении по-настоящему крепких зимних морозов говорить не приходится. Дневные температуры ожидаются чуть повыше нуля. Возможен мокрый снег.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк