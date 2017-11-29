В Пскове сегодня прошли публичные слушания проекта городского бюджета

Познакомиться с главным финансовым документом областного центра захотели более двухсот человек. Это представители общественности, бюджетной сферы, бизнеса, депутаты Городской Думы. Прозвучавшие в ходе диалога предложения населения касались создания вытрезвителя и введения в городской Администрации должности дендролога, который бы контролировал спиливание и посадку в Пскове деревьев.
Эти предложения, отметил глава города Иван Цецерский, руководство Пскова возьмёт на заметку. В целом, бюджет областного центра - социально ориентирован. В центре внимания властей останется ремонт дворов и дорог, поддержка предпринимателей, обеспечение жильём детей-сирот, создание комфортной городской среды и другие вопросы. Окончательно принять бюджет депутаты планируют к концу декабря.
Иван Павлов
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