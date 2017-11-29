Сегодня депутаты трёх Комитетов областного Собрания рекомендовали принять бюджет области в первом чтении на завтрашней сессии. На комитете по законодательству и муниципальному самоуправлению парламентарии интересовались финансовой поддержкой районов. Члены Комитета по труду и социальной политике обсуждали здравоохранение и образование.
По их мнению, в бюджете заложено недостаточно средств на льготные лекарства, и на питание в некоторых школах области для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти вопросы парламентарии пообещали поднять перед вторым чтением бюджета. Напомним, в первом чтении принимаются лишь основные параметры документа, а на Согласительной комиссии депутаты и представители администрации обсуждают более конкретные расходы. Депутаты Комитета по законодательству одобрили повышение штрафов за нарушение правил благоустройства и внесли изменения в закон о капремонте, чтобы учитывать случаи, когда жильцы сами препятствуют его проведению. А инициативу о рассмотрении петиций граждан парламентарии отклонили большинством голосов. По мнению администрации и прокуратуры, она противоречит федеральному законодательству.
Иван Павлов
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Ноябрь 2017
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