Сегодня в Пскове прошло заседание Российско-Латвийского делового совета

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.11.2017 17:18

Его участники обсудили перспективы развития отношений двух стран. Они касаются таможенной политики и логистики, а также межгосударственных перевозок. Говорили и о сфере торговли, в частности о строительных материалах. Для этого необходимо пересмотреть систему стандартизации и дать возможность соседям продавать у нас свои материалы высокого качества.

Затронули на совете и сферу образования. Все единогласно подтвердили, что необходимо и дальше проводить работу по развитию науки, обмену опытом между студентами. И, конечно, продолжать культурное сотрудничество между странами. Сегодня же в рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российско-Латвийским деловым советом. Наш регион - единственный в России, с кем у Латвии есть сухопутная граница, и это делает партнерские связи еще более тесными, считают участники Росиийско-Латвийского делового совета.

Ирина Медвёдкина