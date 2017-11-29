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Перспективы развития отношений России и Латвии обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 29 ноября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.11.2017 16:39

Сегодня в столице региона было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российско-Латвийским деловым советом. Эксперты считают, что оно станет новой ступенью в развитии отношений двух стран. Как МИД России оценивает сотрудничество нашей страны и Латвии? Какое место в нём занимает Псковская область?

И на каких сферах жизни делают акцент латвийские и российские представители? Эти и другие темы обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 29 ноября в 18.10.

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