Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.11.2017 16:05

Временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников побывал в псковском бизнес-инкубаторе. Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, врио главы региона познакомился с наиболее успешными проектами его резидентов, а также провел круглый стол с участием молодых предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

«Молодежное предпринимательство может и должно стать точкой роста для нашего региона. Ведь крупные мировые компании тоже когда-то начинали в небольших кабинетах, собирали свои первые компьютеры на коленках, а теперь выросли в мировых гигантов», — сказал Михаил Ведерников, приветствуя участников встречи. В неформальной обстановке они обсудили меры для эффективного становления начинающих бизнесменов и развития их дела.

О состоянии малого и среднего бизнеса в Псковской области, его поддержке со стороны Фонда гарантий и развития предпринимательства и направлениях развития молодежного предпринимательства рассказала директор Фонда Анастасия Иванова. Так, в структуре малого и среднего бизнеса региона 95% занимает микробизнес. Доля участия в нем молодого населения составляет порядка 30%. При этом более половины студентов вузов категорически против ведения собственного бизнеса, остальные имеют скудные представления о том, какое дело и как можно открыть, и лишь 5% имеют свою бизнес-идею, но опасаются трудностей при ее реализации.

Поддержкой субъектов МСП в Псковской области помимо Фонда гарантий и развития предпринимательства занимаются Центр инноваций социальной сферы, Центр инжиниринга, сеть бизнес-инкубаторов (в Пскове, Великих Луках и Печорах) и сеть информационных центров в районах. Развитию предпринимательства среди студенческого сообщества способствует проект «Старт в бизнес» при Псковском государственном университете. Руководитель студенческого бизнес-инкубатора Иван Войку рассказал, что на площадке проходит публичная защита бизнес-проектов с целью продвижения бизнес-инициатив, поиска потенциальных партнеров и инвесторов. Кроме того, инкубатор направляет студентов на обучающую программу «Ты предприниматель» с целью их вовлечения в малый бизнес.

Врио Губернатора поинтересовался у предпринимательского сообщества с какими проблемами чаще всего сталкиваются начинающие бизнесмены. Молодые люди пожаловались на препоны со стороны конкурентов в лице государственных организаций, сложности с продвижением собственного проекта, а также посетовали на отсутствие постоянно действующего центра поддержки начинающих бизнесменов.

В ответ Михаил Ведерников выразил готовность Администрации области оказывать помощь в организации актуальных для молодежи площадок. Одной из них может стать молодежный форум, о проведении которого врио Губернатора предварительно договорился в ходе встречи с руководством Росмолодежи в Москве. «Это должен быть такой формат, который станет точкой притяжения молодежи. Чтобы молодые люди, которые хотят заниматься бизнесом, могли представить свои проекты, получить максимальное информационное сопровождение, а также пообщаться с потенциальными инвесторами и получить гранты для старта. Давайте сделаем, уверен, это может послужить драйвером развития», - сказал врио Губернатора. Он также добавил, что в планах руководства региона — открытие в Пскове коворкингов и привлечение бизнеса в развитие туристических продуктов.

