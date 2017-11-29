Теперь жителям себежской Берёзки доступны все современные виды связи

У жителей себежской деревни появился высокоскоростной Интернет, интерактивное телевидение и цифровая телефония. До деревни Березка проложена кабельная сеть протяженностью более пяти километров и установлен новый блок-контейнер. Этого события жители ждали давно.
В домах много лет не было стационарных телефонов, не могли даже вызвать скорую помощь. С этой проблемой люди обращались во многие инстанции, в том числе к депутату Государственной Думы Александру Козловскому. Теперь жителям Берёзки доступны все современные виды связи.
Лариса Чурикова
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Ноябрь 2017
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