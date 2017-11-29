Три года ждут газа в деревне Родина Псковского района

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.11.2017 11:53

Приём заявок в программу газификации Псковской области приостановлен. Причина - слишком много желающих. Пятьдесят четыре населённых пункта с 2009 года нуждаются в подведении газопровода. Среди них и деревня Родина. Здесь голубое топливо ждут сто двадцать семей. Три года назад дело, казалось, сдвинулось, но дальше проектно-сметной документации не пошло.

Алина Чабан, Тигран Гаспарян, Владимир Шагапов