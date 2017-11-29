logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Три года ждут газа в деревне Родина Псковского района

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 29.11.2017 11:53

Приём заявок в программу газификации Псковской области приостановлен. Причина - слишком много желающих. Пятьдесят четыре населённых пункта с 2009 года нуждаются в подведении газопровода. Среди них и деревня Родина. Здесь голубое топливо ждут сто двадцать семей. Три года назад дело, казалось, сдвинулось, но дальше проектно-сметной документации не пошло.

Алина Чабан, Тигран Гаспарян, Владимир Шагапов

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк