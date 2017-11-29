Новый регламент работы полицейских вызвал беспокойство общественников

Водителям запретят видеосъёмку сотрудников ГИБДД – такими заголовками запестрели СМИ после того, как в силу вступил новый приказ МВД. Причиной для беспокойства общественности стало то, что из регламента работы сотрудников ДПС убрали пункт, обязывающий дорожных полицейских не препятствовать съёмке.
Псковский общественник Николай Мельков отмечает: гражданин вправе вести видеосъёмку и новый регламент ситуации не меняет. Эти права прописаны в законе о полиции и конституции.
Регина Кадырова
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Ноябрь 2017
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