Новый регламент работы полицейских вызвал беспокойство общественников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.11.2017 11:50

Водителям запретят видеосъёмку сотрудников ГИБДД – такими заголовками запестрели СМИ после того, как в силу вступил новый приказ МВД. Причиной для беспокойства общественности стало то, что из регламента работы сотрудников ДПС убрали пункт, обязывающий дорожных полицейских не препятствовать съёмке.

Псковский общественник Николай Мельков отмечает: гражданин вправе вести видеосъёмку и новый регламент ситуации не меняет. Эти права прописаны в законе о полиции и конституции.

Регина Кадырова