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Новый регламент работы полицейских вызвал беспокойство общественников

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.11.2017 11:50

Водителям запретят видеосъёмку сотрудников ГИБДД – такими заголовками запестрели СМИ после того, как в силу вступил новый приказ МВД. Причиной для беспокойства общественности стало то, что из регламента работы сотрудников ДПС убрали пункт, обязывающий дорожных полицейских не препятствовать съёмке.

Псковский общественник Николай Мельков отмечает: гражданин вправе вести видеосъёмку и новый регламент ситуации не меняет. Эти права прописаны в законе о полиции и конституции.

Регина Кадырова

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