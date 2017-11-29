Любознательный и дружелюбный – одиннадцатилетний Петя ищет любящих родителей

Еще один герой нашей рубрики «Хочу домой» - Петя. Ему одиннадцать лет. Мальчик учится в четвертом классе по специальной программе. Подвижный, любознательный, дружелюбный и всегда готовый помочь - так про него в один голос говорят педагоги. С большим энтузиастом он берётся за любое дело.
Главное, отмечают педагоги, чтобы он всегда был чем-то занят. Тогда у мальчика хорошее настроение и всё получается. Людмила Старикова: «Ему удается хорошо, он мальчик такой способный, и учится с желанием. Он уже запомнил половину букв, читает слова с этими буквами. Читает до десяти, примеры решает в пределах этих чисел. Очень любознателен. У него много всегда вопросов: зачем, почему, почему снег идет, почему солнце не светит». Петя очень потешный, а потому в интернате стал любимчиком, и педагоги очень надеются, что среди наших телезрителей найдутся те, кто захочет подарить Пете тепло и заботу и станет его настоящей любящей семьей. Подробнее об усыновлении можно узнать у регионального оператора по телефону в Пскове 69-98-19.
Дина Перевозчикова
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Ноябрь 2017
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