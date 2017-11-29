logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Любознательный и дружелюбный – одиннадцатилетний Петя ищет любящих родителей

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 29.11.2017 11:47

Еще один герой нашей рубрики «Хочу домой» - Петя. Ему одиннадцать лет. Мальчик учится в четвертом классе по специальной программе. Подвижный, любознательный, дружелюбный и всегда готовый помочь - так про него в один голос говорят педагоги. С большим энтузиастом он берётся за любое дело.

Главное, отмечают педагоги, чтобы он всегда был чем-то занят. Тогда у мальчика хорошее настроение и всё получается. Людмила Старикова: «Ему удается хорошо, он мальчик такой способный, и учится с желанием. Он уже запомнил половину букв, читает слова с этими буквами. Читает до десяти, примеры решает в пределах этих чисел. Очень любознателен. У него много всегда вопросов: зачем, почему, почему снег идет, почему солнце не светит». Петя очень потешный, а потому в интернате стал любимчиком, и педагоги очень надеются, что среди наших телезрителей найдутся те, кто захочет подарить Пете тепло и заботу и станет его настоящей любящей семьей. Подробнее об усыновлении можно узнать у регионального оператора по телефону в Пскове 69-98-19.

Дина Перевозчикова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк