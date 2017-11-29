С Божьей помощью. Почему скульптуры псковского художника называют «ожившим деревом»?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.11.2017 11:43

«Ожившее дерево» так говорят о деревянных скульптурах псковского художника Павла Егупца. Он создал галерею образов молитвенников земли русской. Вместе с женой, основываясь на традиции, разработал образцы редких геометрических орнаментов и росписей, предметов быта, которые хранятся в Псковском музее-заповеднике.

Марина Михайлова, Денис Алексеев