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Главные кадры: легендарный диктор псковского телевидения Клара Дыкленко

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.11.2017 11:13

В этом году ГТРК «Псков» отмечает пятьдесят седьмой день рождения. Открытая в начале шестидесятых, она стояла у истоков зарождения отечественного телевидения. За полвека сменилось не одно поколение операторов, журналистов, режиссёров, ведущих. Сегодня герой нашей рубрики «Главные кадры» легендарный диктор псковского телевидения Клара Дыкленко. Молодая актриса Петрозаводского драмтеатра пришла на студию в далёком шестьдесят пятом и проработала здесь сорок четыре года.

Кирилл Радион

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