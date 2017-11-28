В Пскове прошел концерт в честь Дня благотворительности

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.11.2017 21:47

Сегодня - "щедрый вторник" - Международный день благотворительности. Наша страна к этому проекту присоединилась во второй раз. В Пскове в одном из крупных торговых центров прошёл концерт под названием "Минуты признания благотворительности". Праздник дал старт новогоднему марафону - "Дерево детских желаний". Свои мечты о подарках дети написали в самодельных открытках, которые позже украсят специальную ёлку.

Просьбы адресованы Деду Морозу, но волшебником может стать каждый пскович. Для этого достаточно купить конкретный подарок или опустить деньги в ящик для пожертвований. Организаторы мероприятия отмечают: средства можно также перечислить с помощью терминала - он есть у волонтеров или на сайте www.redcross60.ru. Добавлю, что в этом году планируется приобрести подарки для 60 школьников с ограниченными возможностями здоровья. Всего же за 9 лет, с момента начала проведения акции "Дерево детских желаний", новогоднее чудо произошло у более чем 480 детей. Акция, стартовавшая сегодня, продлится до 28 декабря.

Виктория Парфенова