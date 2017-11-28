logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

В Пскове прошел концерт в честь Дня благотворительности

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 28.11.2017 21:47

Сегодня - "щедрый вторник" - Международный день благотворительности. Наша страна к этому проекту присоединилась во второй раз. В Пскове в одном из крупных торговых центров прошёл концерт под названием "Минуты признания благотворительности". Праздник дал старт новогоднему марафону - "Дерево детских желаний". Свои мечты о подарках дети написали в самодельных открытках, которые позже украсят специальную ёлку. 

Просьбы адресованы Деду Морозу, но волшебником может стать каждый пскович. Для этого достаточно купить конкретный подарок или опустить деньги в ящик для пожертвований. Организаторы мероприятия отмечают: средства можно также перечислить с помощью терминала - он есть у волонтеров или на сайте www.redcross60.ru. Добавлю, что в этом году планируется приобрести подарки для 60 школьников с ограниченными возможностями здоровья. Всего же за 9 лет, с момента начала проведения акции "Дерево детских желаний", новогоднее чудо произошло у более чем 480 детей. Акция, стартовавшая сегодня, продлится до 28 декабря.

Виктория Парфенова

 

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк