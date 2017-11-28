В Пскове прошел концерт в честь Дня благотворительности

Сегодня - "щедрый вторник" - Международный день благотворительности. Наша страна к этому проекту присоединилась во второй раз. В Пскове в одном из крупных торговых центров прошёл концерт под названием "Минуты признания благотворительности". Праздник дал старт новогоднему марафону - "Дерево детских желаний". Свои мечты о подарках дети написали в самодельных открытках, которые позже украсят специальную ёлку.
Просьбы адресованы Деду Морозу, но волшебником может стать каждый пскович. Для этого достаточно купить конкретный подарок или опустить деньги в ящик для пожертвований. Организаторы мероприятия отмечают: средства можно также перечислить с помощью терминала - он есть у волонтеров или на сайте www.redcross60.ru. Добавлю, что в этом году планируется приобрести подарки для 60 школьников с ограниченными возможностями здоровья. Всего же за 9 лет, с момента начала проведения акции "Дерево детских желаний", новогоднее чудо произошло у более чем 480 детей. Акция, стартовавшая сегодня, продлится до 28 декабря.
Виктория Парфенова
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3