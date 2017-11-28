В Себежском районе проверят законность вырубки лесов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.11.2017 17:54

Такое поручение дал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Специалистам предстоит изучить факты о вырубке насаждений и повреждении дорог, возникших в результате вывоза древесины в Бояриновской волости. Сотрудники регионального Комитета по природопользованию и охране окружающей среды отправятся на место уже на этой неделе.

Алина Толкачева