Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.11.2017 17:48

Псковские зоозащитники присоединились к Всероссийской акции в поддержку закона "Об ответственном обращении с животными". Как в сегодняшних условиях защитить братьев наших меньших? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия 24» 28 ноября в 19.45. В нашей студии председатель псковской общественной организации "Зоозащита" Вера Короткова. Не пропустите!