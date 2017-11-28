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Интервью с председателем псковской общественной организации "Зоозащита" Верой Коротковой смотрите на телеканале «Россия 24» 28 ноября в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.11.2017 17:48

Псковские зоозащитники присоединились к Всероссийской акции в поддержку закона "Об ответственном обращении с животными". Как в сегодняшних условиях защитить братьев наших меньших? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия 24» 28 ноября в 19.45. В нашей студии председатель псковской общественной организации "Зоозащита" Вера Короткова. Не пропустите!

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