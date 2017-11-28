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Какие вопросы считает первоочередными новоизбранный глава Администрации Пскова? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 28 ноября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.11.2017 17:36

Новый сити-менеджер определён в столице региона. Выбрали его сегодня в ходе тайного голосования депутаты Городской Думы. Глава Пскова Иван Цецерский публично заключил контракт с новым главой администрации Пскова и вручил ему символический ключ от города. Как проходил конкурс на замещение должности? Кому удалось выиграть политическую гонку? И какие вопросы считает первоочередными новоизбранный глава Администрации?

Эти и другие темы обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 28 ноября в 18.10.

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