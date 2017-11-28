Сегодня Михаил Ведерников начал консультации по бюджету на 2018 год с фракциями Псковского областного Собрания

Сегодня врио губернатора начал консультации по бюджету на будущий год с фракциями Псковского областного Собрания. Уже прошла встреча с депутатами фракции ЛДПР. Михаил Ведерников пояснил, что в декабре ожидается поступление средств на реструктуризацию госдолга в размере 548 миллионов рублей.
Кроме того, до конца года регион получит дотацию более трёхсот пятидесяти миллионов на выполнение «майских» указов президента. На этом работа Администрации области с Правительством не закончится, - подчеркнул врио губернатора. Депутат ЛДПР Сергей Литвиненко поинтересовался, почему по некоторым статьям расходов идёт уменьшение параметров по сравнению с прошлым годом. Начальник Финансового управления области Татьяна Баринова пояснила, что фактического уменьшения расходов нет, а изменение цифр в здравоохранении и образовании связано с завершением капитального строительства. Что касается заработных плат медработников, то развёрнутые расчёты будут готовы к концу недели. Первое чтение областного бюджета на будущий год и плановый двухлетний период состоится в четверг, тридцатого ноября.
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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