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Бюджетный комитет Псковского областного Собрания сегодня одобрил главный финансовый документ региона на 2018 год

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.11.2017 17:22

Согласно законопроекту, основные параметры доходов региональной казны в следующем году составят двадцать четыре миллиарда пятьдесят миллионов рублей. Эту цифру на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания представила заместитель губернатора области Татьяна Баринова.

Субсидия из федерального бюджета составит два миллиарда сто тридцать пять миллионов. Привлечения каких-либо коммерческих банковских кредитов новый бюджет не предусматривает. Рассматривая проект бюджета, депутаты областного Собрания высказали при этом ряд замечаний. Одно из них касалось индексации окладов работников бюджетной сферы, которая в проект областного бюджета пока не заложена. Как заверила главный финансист области Татьяна Баринова, сроки и объёмы индексации окладов работников бюджетной сферы в 2018 году врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников озвучит тридцатого ноября в ходе сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Светлана Константинова

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