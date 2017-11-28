С 1 декабря на полигоне в Черёхе будут проходить стрельбы и вождение бронетанковой техники

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.11.2017 14:44

С первого декабря на полигоне в Черехе будут проходить стрельбы и вождение бронетанковой техники, - сообщает дивизия. Занятия будут идти по рабочим дням с девяти утра до четырёх часов ночи на протяжении полугода. Нахождение вблизи полигона и на его территории опасно для жизни. Проникшие туда лица будут задержаны и доставлены в полицию.

Особенно внимательными нужно быть жителям деревень Псковского района, располагающихся в непосредственной близости от полигона.

Надежда Прыгина