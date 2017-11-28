Сборы налогов в бюджет Псковской области выросли на 40%

Сборы НДС в бюджет Псковской области выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. Такое увеличение в налоговой службе связывают с проведением реформы контрольно-кассовой техники, рассказал сегодня на публичных слушаниях заместитель руководителя УФНС по Псковской области Алексей Павлов.
Он отметил, сейчас в регионе зарегистрировано почти 8 тысяч онлайн-касс. В целом, по мнению предпринимателей, переход на новую технику прошёл безболезненно. В том числе, благодаря активному взаимодействию с налоговой службой. Своевременно был создан оперативный штаб, проводились встречи с предпринимателями, озвучивались проблемы и пути их решения. Кроме того, вчера на федеральном уровне был принят закон об отсрочке обязанности применения контрольно-кассовой техники до 1 июля 2019 года для определённых категорий налогоплательщиков.
Екатерина Давыдова
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3