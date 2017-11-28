Сборы налогов в бюджет Псковской области выросли на 40%

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.11.2017 15:41

Сборы НДС в бюджет Псковской области выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. Такое увеличение в налоговой службе связывают с проведением реформы контрольно-кассовой техники, рассказал сегодня на публичных слушаниях заместитель руководителя УФНС по Псковской области Алексей Павлов.

Он отметил, сейчас в регионе зарегистрировано почти 8 тысяч онлайн-касс. В целом, по мнению предпринимателей, переход на новую технику прошёл безболезненно. В том числе, благодаря активному взаимодействию с налоговой службой. Своевременно был создан оперативный штаб, проводились встречи с предпринимателями, озвучивались проблемы и пути их решения. Кроме того, вчера на федеральном уровне был принят закон об отсрочке обязанности применения контрольно-кассовой техники до 1 июля 2019 года для определённых категорий налогоплательщиков.

Екатерина Давыдова