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Сегодня у православных начался Рождественский пост

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.11.2017 15:37

Обычно в эти дни верующие отказываются от употребления пищи животного происхождения. Однако смысл поста заключается не столько в воздержании в еде, сколько в покаянии и молитве. В эти дни люди стараются чаще посещать церковные службы, совершать добрые дела. Пост продлится до 6 января, включительно, и завершится Светлым праздником Рождества Христова.

Надежда Прыгина

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