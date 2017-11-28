Главой администрации города Пскова назначен Александр Братчиков

За его кандидатуру сегодня на сессии Городской Думы проголосовали четырнадцать депутатов. Остальные одиннадцать парламентариев отдали свои голоса за Валерия Лесникова. Отмечу, что на пост сити-менеджера претендовали ещё четыре кандидата, однако их не поддержал ни один из депутатов. Сегодня же на сессии был подписан трудовой контракт с Александром Братчиковым.
Глава Пскова Иван Цецерский вручил назначенному градоначальнику символический ключ и пожелал уверенно держать его в своих руках. К своим обязанностям Александр Братчиков приступит с пятого декабря. До этого момента исполнять полномочия главы администрации Пскова будет Игорь Калашников.
Ирина Коваленко
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