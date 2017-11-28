Главой администрации города Пскова назначен Александр Братчиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.11.2017 14:56

За его кандидатуру сегодня на сессии Городской Думы проголосовали четырнадцать депутатов. Остальные одиннадцать парламентариев отдали свои голоса за Валерия Лесникова. Отмечу, что на пост сити-менеджера претендовали ещё четыре кандидата, однако их не поддержал ни один из депутатов. Сегодня же на сессии был подписан трудовой контракт с Александром Братчиковым.

Глава Пскова Иван Цецерский вручил назначенному градоначальнику символический ключ и пожелал уверенно держать его в своих руках. К своим обязанностям Александр Братчиков приступит с пятого декабря. До этого момента исполнять полномочия главы администрации Пскова будет Игорь Калашников.

Ирина Коваленко