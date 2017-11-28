Сегодня будет избран глава администрации Пскова

Сегодня должны назначить главу администрации Пскова. Его изберут депутаты Городской Думы путём тайного голосования. На пост сити-менеджера претендуют 5 человек, сообщил на уже начавшейся сессии председатель конкурсной комиссии Иван Цецерский. С гонки снялись Андрей Горюнов и Андрей Яковлев.
Наибольшее количество баллов по результатам конкурсной процедуры набирает депутат областного Собрания Александр Братчиков. Его кандидатуру на этот пост согласовали в администрации президента. Ранее Александра Братчикова поддержали Михаил Ведерников, Андрей Турчак, Александр Козловский и Александр Котов.
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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