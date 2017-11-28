Российско-эстонская комиссия по рыболовству собралась на ежегодной сессии в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.11.2017 11:54

Сегодня в Пскове стартовала 43-я ежегодная сессия Российско-эстонской комиссии по рыболовству. На ней учёные вместе с представителями рыбоохранных и промысловых организаций обсудят важные вопросы использования и сохранения природных запасов в Чудском, Псковском и Тёплом озёрах. В числе основных тем - объёмы выловов на следующий год и контрольно-надзорная деятельность за соблюдением правил вылова.

В течение трёх дней участники сессии будут совещаться и зачитывать доклады, после чего по всем вопросам примут совместное решение и подпишут итоговый протокол.

Наталья Барарь