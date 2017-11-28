logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Российско-эстонская комиссия по рыболовству собралась на ежегодной сессии в Пскове

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 28.11.2017 11:54

Сегодня в Пскове стартовала 43-я ежегодная сессия Российско-эстонской комиссии по рыболовству. На ней учёные вместе с представителями рыбоохранных и промысловых организаций обсудят важные вопросы использования и сохранения природных запасов в Чудском, Псковском и Тёплом озёрах. В числе основных тем - объёмы выловов на следующий год и контрольно-надзорная деятельность за соблюдением правил вылова.

В течение трёх дней участники сессии будут совещаться и зачитывать доклады, после чего по всем вопросам примут совместное решение и подпишут итоговый протокол.

Наталья Барарь

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк