Российско-эстонская комиссия по рыболовству собралась на ежегодной сессии в Пскове

Сегодня в Пскове стартовала 43-я ежегодная сессия Российско-эстонской комиссии по рыболовству. На ней учёные вместе с представителями рыбоохранных и промысловых организаций обсудят важные вопросы использования и сохранения природных запасов в Чудском, Псковском и Тёплом озёрах. В числе основных тем - объёмы выловов на следующий год и контрольно-надзорная деятельность за соблюдением правил вылова.
В течение трёх дней участники сессии будут совещаться и зачитывать доклады, после чего по всем вопросам примут совместное решение и подпишут итоговый протокол.
Наталья Барарь
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Ноябрь 2017
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