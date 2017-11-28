Михаил Ведерников провел рабочую встречу по вопросам развития Порховского района

В Порховском районе назрела необходимость строительства второй нитки водопровода, которая должна обеспечить водой около 10 тысяч жителей, доложил глава муниципального образования Виктор Степанов врио губернатора Михаилу Ведерникову. На изыскательные работы и строительство потребуется без малого 50 миллионов рублей. Михаил Ведерников поручил проработать этот вопрос с областным Комитетом по делам строительства и ЖКХ.
Кроме того, во время рабочей встречи затронули вопрос развития туризма в районе. Виктор Степанов попросил оказать помощь в поиске инвестора для спасения усадьбы Строгановых в Волышово. Также глава Порховского района рассказал, что в рамках двустороннего взаимодействия с Латвийской Республикой в Порхове отремонтируют набережную Шелони и реконструируют городской парк.
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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