Концерт Стаса Михайлова был прерван из-за анонимного сообщения о бомбе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.11.2017 12:01

В Пскове накануне вечером из-за анонимного звонка о заминировании концертного зала Филармонии был прерван концерт популярного исполнителя Стаса Михайлова. К БКЗ прибыли машины скорой помощи, МЧС и полиции. Здание проверяли саперы.

Тревога оказалась ложной, концерт продолжился, артист поблагодарил зрителей за понимание.

Ольга Волкова