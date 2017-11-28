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Концерт Стаса Михайлова был прерван из-за анонимного сообщения о бомбе

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.11.2017 12:01

В Пскове накануне вечером из-за анонимного звонка о заминировании концертного зала Филармонии был прерван концерт популярного исполнителя Стаса Михайлова. К БКЗ прибыли машины скорой помощи, МЧС и полиции. Здание проверяли саперы.

Тревога оказалась ложной, концерт продолжился, артист поблагодарил зрителей за понимание.

Ольга Волкова

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