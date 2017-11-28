Псковские врачи осваивают хирургический метод лечения рака предстательной железы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.11.2017 12:00

Псковские врачи осваивают простатэктомию - хирургический метод лечения рака предстательной железы. Для обучения и обмена опытом в областной центр приехал специалист Петербургского научного центра радиологии и хирургических технологий - Андрей Белов. Под его руководством в Пскове прошла операция.

Виктория Парфёнова, Денис Алексеев